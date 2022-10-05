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ЕС введет мониторинг смены флага танкеров для контроля попыток обхода санкций

ЕС введет мониторинг смены флага танкеров для контроля попыток обхода санкций Страны Евросоюза планируют ввести систему мониторинга смены флага у танкеров с целью контроля попыток обойти санкции против российской нефти.
Энергетика
5 октября 2022 г. 10:52
ЕС введет мониторинг смены флага танкеров для контроля попыток обхода санкций

Страны Евросоюза планируют ввести систему мониторинга смены флага у танкеров с целью контроля попыток обойти санкции против российской нефти.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило издание Politico, которое приводит выдержки из проекта документа Еврокомиссии (ЕК) о новых антироссийских ограничениях.

Издание поясняет, что смена регистрации танкера на страну, не подпадающую под необходимость исполнения санкций ЕС, может помочь судовладельцам торговать российской нефтью по цене выше того потолка ее закупочной стоимости, который Евросоюз может ввести в рамках нового пакета мер.

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Версия на английском языке EU to introduce monitoring of tanker flag changes to control attempts to circumvent sanctions

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