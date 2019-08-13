ЕС возобновил переговоры с Туркменистаном о строительстве Транскаспийского газопровода

В 2019 году ЕС возобновил и старается интенсифицировать переговоры о возможном участии ЕС в строительстве газопровода через Каспий.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, заявил действующий спецпредставитель ЕС по Центральной Азии Питер Буриан на Каспийском экономическом форуме.

По его словам, Евросоюз и Туркменистан обсуждают, как принести туркменский газ в Европу. Иран в свою очередь выступает против строительства газопровода в Каспийском море, так как он может нанести серьезный ущерб экологии региона, заявил представитель National Gas Company (Иран) Бехруз Намдари.

Строительство газопровода с востока на запад Каспийского моря может нанести сильный ущерб экологии региона Иран выступает против его строительства, заявил Намдари, выступая на Каспийском экономическом форуме. Он напомнил, что Иран предлагает соседям пользоваться его инфраструктурой газопроводами и терминалами для поставки газа на мировые рынки.