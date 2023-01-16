ЕС вложит около 350 млрд евро для получения "зеленой" энергетики

Евросоюз (ЕС) вложит около 350 млрд евро в производство промышленной продукции для получения "зеленой" энергетики. Эта сумма составит около 2% от ВВП ЕС.

Евросоюз (ЕС) вложит около 350 млрд евро в производство промышленной продукции для получения "зеленой" энергетики. Эта сумма составит около 2% от ВВП ЕС.

Как передает Report, об этом он сообщил газете El Pais еврокомиссар Тьерри Бретон.

По его словам, страны ЕС "становятся сильнее, когда объединяют ресурсы".

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла о том, что в рамках инициативы REPowerEU (европейский план по уходу от зависимости от российских энергоресурсов) необходимо развивать "зеленую" энергетику. Инвестиции по ее словам, необходимы для исключения возможности "энергетического шантажа" со стороны России.

Треть всех редкоземельных элементов, которые необходимы для "зеленой" энергетики, добываются в Китае, и Евросоюз не желает оказаться зависим и от КНР.