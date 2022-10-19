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ЕС сэкономил на импорте газа 11 млрд евро за счет возобновляемых источников энергии

ЕС сэкономил на импорте газа 11 млрд евро за счет возобновляемых источников энергии Евросоюз (ЕС) сэкономил 11 млрд евро на импорте природного газа благодаря наращиванию выработки солнечной и ветряной энергии.
Энергетика
19 октября 2022 г. 12:13
ЕС сэкономил на импорте газа 11 млрд евро за счет возобновляемых источников энергии

Евросоюз (ЕС) сэкономил 11 млрд евро на импорте природного газа благодаря наращиванию выработки солнечной и ветряной энергии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в среду портал Euractiv.

По его данным, на эти возобновляемые источники пришлось около 24% всей электроэнергии, произведенной в европейском сообществе с марта 2022 года, что позволило ЕС сократить импорт газа по высоким ценам и тем самым предотвратить еще больший рост инфляции. Не менее 19 стран ЕС, включая Испанию, Италию, Польшу и Францию, достигли в этот период рекордных показателей выработки возобновляемой энергии.

Европейские эксперты полагают, что "ускоренное развитие солнечной и ветроэнергетики поможет ЕС избежать многочисленных кризисов в будущем". При этом Европа до сих пор сильно зависит от поставок газа. Страны ЕС не смогли установить потолок цен на голубое топливо на фоне политических разногласий и опасений в отношении стабильности цепочек поставок.

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