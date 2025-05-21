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ЕС рассматривает введение нулевой квоты в отношении газа из РФ

ЕС рассматривает введение нулевой квоты в отношении газа из РФ Европейские чиновники и представители бизнеса рассматривают возможные механизмы реализации плана Еврокомиссии запретить импорт трубопроводного газа и СПГ из России по существующим договорам к концу 2027 года.
Энергетика
21 мая 2025 г. 09:59
ЕС рассматривает введение нулевой квоты в отношении газа из РФ

Европейские чиновники и представители бизнеса рассматривают возможные механизмы реализации плана Еврокомиссии запретить импорт трубопроводного газа и СПГ из России по существующим договорам к концу 2027 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Bloomberg.

Введение прямых санкций было исключено, поскольку для их одобрения требуется единогласие всех государств-членов ЕС, чего невозможно добиться из-за возражений со стороны Венгрии и Словакии. Вместо этого, как отмечается, ЕС может ввести запрет на поставки через установление нулевой квоты - меры, для принятия которой достаточно квалифицированного большинства, пишет агентство.

Ожидается, что соответствующее предложение будет официально представлено в середине следующего месяца. После чего юристы приступят к анализу документов с целью выяснить, позволит ли это европейским компаниям отказаться от исполнения контрактных обязательств перед российской стороной без уплаты штрафов.

Ранее ЕК обнародовала инициативы по отказу от российского газа. В дорожной карте заявлено о намерении запретить новые сделки по импорту российского газа и спотовые контракты к концу 2025 года. ЕК также хочет запретить импорт трубопроводного газа и СПГ из РФ к концу 2027 года. При этом запрет на закупку российского газа может носить обязательный характер для компаний ЕС и будет означать объявление форс-мажора по контрактам. Окончательные юридически обязывающие предложения будут представлены ЕК в июне. Для вступления этих инициатив в силу их должны утвердить страны - члены сообщества в Совете ЕС.

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