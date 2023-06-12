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ЕС рассматривает возможность хранения излишек газа в украинских ПГХ

ЕС рассматривает возможность хранения излишек газа в украинских ПГХ Страны ЕС рассматривают вариант хранения излишек газа в хранилищах в Украине, в том числе в Бильче-Волицко-Угерском, вмещающем до 17 млрд куб. м топлива.
Энергетика
12 июня 2023 г. 12:26
ЕС рассматривает возможность хранения излишек газа в украинских ПГХ

Страны ЕС рассматривают вариант хранения излишек газа в хранилищах в Украине, в том числе в Бильче-Волицко-Угерском, вмещающем до 17 млрд куб. м топлива.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление германской компании RWE AG.

"Украинское хранилище может помочь сбалансировать спрос и предложение во второй половине лета 2023 года, учитывая их отличную связь с газовыми рынками Евросоюза", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время европейские газовые хранилища заполнены более чем на 70%, а хранение части топлива в Украине может предотвратить его переизбыток в ближайшие месяцы. Однако, чтобы это стало "жизнеспособным", его стоимость должна снизиться.

"Украинский рынок предлагает хранение по фиксированной ставке, что делает хранение газа в Украине очень привлекательным и конкурентоспособным вариантом", - считает глава отдела европейских торговых операций в Швейцарии Марко Заальфранк.

Построенное в 1990 году Бильче-Волицко-Угерское хранилище активно использовалось европейскими компаниями и Россией до начала войны. Из-за этого долгое время европейские компании не хотели концентрировать запасы газа в Украине. Однако на фоне заполнения собственных газовых хранилищ компании начали рассматривать такую возможность.

Агентство отмечает, что хранилище способно вместить в 4 раза больше природного газа, чем крупнейшее хранилище в Германии. Также эксперты отмечают, что это хранилище будет легко подключить к европейским энергосистемам из-за долгосрочной роли Украины в качестве транзитного маршрута.

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