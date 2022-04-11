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ЕС расширил санкции на поставки в Россию оборудования для нефтедобычи и производства СПГ

ЕС расширил санкции на поставки в Россию оборудования для нефтедобычи и производства СПГ Пятый санкционный пакет ЕС, введенный в действие 8 апреля, расширил запрет для европейского бизнеса на поставки в Россию технику и технологий для переработки нефти и производства сжиженного природного газа (СПГ).
Энергетика
11 апреля 2022 г. 15:23
ЕС расширил санкции на поставки в Россию оборудования для нефтедобычи и производства СПГ

Пятый санкционный пакет ЕС, введенный в действие 8 апреля, расширил запрет для европейского бизнеса на поставки в Россию технику и технологий для переработки нефти и производства сжиженного природного газа (СПГ).

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в опубликованном в Официальном журнале ЕС постановлении Совета ЕС о новом пакете санкций и приложениях к этому решению.

ЕС впервые в июле 2014 года ввел в действие ограничения на поставки в Россию оборудования и технологий для нефтедобычи, в частности в полярных широтах и на шельфе, и по мере принятия новых санкционных пакетов расширял эти формулировки и список запрещенного для поставок оборудования.

"Государствам ЕС запрещено продавать, передавать или содействовать приобретению прямым или косвенным образом продукции и технологий, которые используются для переработки нефти и производства сжиженного природного газа, любому физическому или юридическому лицу, компании или организации в России или для использования на территории РФ", - говорится в публикации в журнале ЕС.

Согласно приложению к постановлению Совета ЕС, ЕС не разрешает своим компаниям поставлять в Россию системы для охлаждения и сжижения газа, оборудование для разделения на фракции углеводородов в процессе производства СПГ и нефтепереработки, широкий набор химического оборудования для различных этапов нефтепереработки.

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Версия на английском языке EU expands sanctions on supply of equipment for oil, LNG production to Russia

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