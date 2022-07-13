ЕС работает над мерами на случай внезапного прекращения поставок газа из РФ

В Евросоюзе разрабатывают ряд срочных экономических мер, в том числе сокращение использования отопительных систем для смягчения последствия возможного, по мнению блока, прекращения поставок газа из России.

В Евросоюзе разрабатывают ряд срочных экономических мер, в том числе сокращение использования отопительных систем для смягчения последствия возможного, по мнению блока, прекращения поставок газа из России.

Как передает Report, об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на Bloomberg.

"Согласно проекту документа, в Европейской комиссии полагают, что существует значительный риск того, что Москва резко и в одностороннем порядке остановит поставки топлива в этом году. Чтобы к этому подготовиться, комиссия планирует рекомендовать дополнительные меры, которые блоку следует рассмотреть, чтобы ограничить потребление газа", - пишет агентство.

В документе странам-членам ЕС рекомендуется переходить на другие виды топлива как в промышленности, так и в энергетике, а также информационные кампании по сокращению использования систем отопления и охлаждения и обязательные ограничения на период готовности к кризису.

При этом отмечается, что содержание документа могут изменить до его принятия, запланированного на 20 июля.

В нем подчеркивается, что принятые заранее совместные меры ЕС "снизят необходимость возможного и более болезненного сокращения спроса зимой".

Согласно проекту документа, поставки российского газа в ЕС сейчас составляют менее 30% от среднего показателя с 2016 по 2021 год.