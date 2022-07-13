О нас

ЕС работает над мерами на случай внезапного прекращения поставок газа из РФ

ЕС работает над мерами на случай внезапного прекращения поставок газа из РФ В Евросоюзе разрабатывают ряд срочных экономических мер, в том числе сокращение использования отопительных систем для смягчения последствия возможного, по мнению блока, прекращения поставок газа из России.
Энергетика
13 июля 2022 г. 17:37

В Евросоюзе разрабатывают ряд срочных экономических мер, в том числе сокращение использования отопительных систем для смягчения последствия возможного, по мнению блока, прекращения поставок газа из России.

Как передает Report, об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на Bloomberg.

"Согласно проекту документа, в Европейской комиссии полагают, что существует значительный риск того, что Москва резко и в одностороннем порядке остановит поставки топлива в этом году. Чтобы к этому подготовиться, комиссия планирует рекомендовать дополнительные меры, которые блоку следует рассмотреть, чтобы ограничить потребление газа", - пишет агентство.

В документе странам-членам ЕС рекомендуется переходить на другие виды топлива как в промышленности, так и в энергетике, а также информационные кампании по сокращению использования систем отопления и охлаждения и обязательные ограничения на период готовности к кризису.

При этом отмечается, что содержание документа могут изменить до его принятия, запланированного на 20 июля.

В нем подчеркивается, что принятые заранее совместные меры ЕС "снизят необходимость возможного и более болезненного сокращения спроса зимой".

Согласно проекту документа, поставки российского газа в ЕС сейчас составляют менее 30% от среднего показателя с 2016 по 2021 год.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Глава Донецкой области: Целью противника был захват Краматорска и Славянска до июня
Глава Донецкой области: Целью противника был захват Краматорска и Славянска до июня
13 июля 2022 г. 15:01
USAID: Роль Азербайджана важна для безопасности и стабильности региона
USAID: Роль Азербайджана важна для безопасности и стабильности региона
13 июля 2022 г. 14:30
ВОЗ: Распространенность субварианта омикрона BA.5 будет продолжать расти
ВОЗ: Распространенность субварианта "омикрона" BA.5 будет продолжать расти
13 июля 2022 г. 13:53
ВОЗ: Оспа обезьян требует коллективного внимания и скоординированных действий
ВОЗ: Оспа обезьян требует коллективного внимания и скоординированных действий
13 июля 2022 г. 13:02
Глава миссии USAID: Возвращение ВПЛ в свои дома спустя 30 лет - один из наших приоритетов
Глава миссии USAID: Возвращение ВПЛ в свои дома спустя 30 лет - один из наших приоритетов
13 июля 2022 г. 11:39
ГРС Управления экспорта газа SOCAR передаются Азеригазу
ГРС Управления экспорта газа SOCAR передаются "Азеригазу"
8 июля 2022 г. 14:40
Чилийский депутат: Азербайджан сыграл важную роль в борьбе с пандемией
Чилийский депутат: Азербайджан сыграл важную роль в борьбе с пандемией
8 июля 2022 г. 13:55
Чилийский депутат: Опыт Азербайджана в энергетике важен для стран Тихоокеанского альянса
Чилийский депутат: Опыт Азербайджана в энергетике важен для стран Тихоокеанского альянса
8 июля 2022 г. 11:01
Спилиотис: ЧБТР поддерживает развитие ненефтяного сектора в Азербайджане
Спилиотис: ЧБТР поддерживает развитие ненефтяного сектора в Азербайджане
7 июля 2022 г. 19:30
Генсек: ЧБТР готов помочь реализации трансграничных проектов на Южном Кавказе
Генсек: ЧБТР готов помочь реализации трансграничных проектов на Южном Кавказе
7 июля 2022 г. 19:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi