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ЕС призвал Армению присоединиться к проекту энергокабеля из Азербайджана в Румынию

ЕС призвал Армению присоединиться к проекту энергокабеля из Азербайджана в Румынию Еврокомиссия призвала Армению принять участие в проекте черноморской подводной линии электропередачи (черноморского энергокабеля) из Азербайджана в Румынию и обещает помощь Еревану в ядерной безопасности.
Энергетика
5 октября 2023 г. 22:30
ЕС призвал Армению присоединиться к проекту энергокабеля из Азербайджана в Румынию

Еврокомиссия призвала Армению принять участие в проекте черноморской подводной линии электропередачи (черноморского энергокабеля) из Азербайджана в Румынию и обещает помощь Еревану в ядерной безопасности.

Как передает Report, об этом говорится в совместном заявлении, подписанном по итогам встречи главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и премьер-министра Армении Никола Пашиняна на полях саммита Европейского политического сообщества в Гранаде.

"Еврокомиссия поддержит участие Армении в региональных проектах, таких как проект черноморского энергокабеля. ЕК расширит техническую помощь Армении в сфере воздушной и ядерной безопасности", - отмечается в сообщении.

Проект черноморского энергокабеля мощностью 3 ГВт был утвержден Еврокомиссией в 2022 году. Он предусматривает создание прямой подводной линии электропередачи из Азербайджана через Грузию и Черное море в Румынию и другие страны ЕС. Он рассматривается как один из способов компенсации потерь от разрыва энергетических отношений ЕС с Россией и одновременно как способ противодействия китайской инициативе "Один пояс - один путь".

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