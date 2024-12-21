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ЕС приобрел в 2024 году рекордный объем российского СПГ

ЕС приобрел в 2024 году рекордный объем российского СПГ Европейский союз приобрел в 2024 году рекордные объемы российского сжиженного природного газа (СПГ), несмотря на попытки снизить зависимость от энергоносителей из РФ.
Энергетика
21 декабря 2024 г. 02:05
ЕС приобрел в 2024 году рекордный объем российского СПГ

Европейский союз приобрел в 2024 году рекордные объемы российского сжиженного природного газа (СПГ), несмотря на попытки снизить зависимость от энергоносителей из РФ.

Как передает Report, об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на аналитическую компанию Kpler.

К середине декабря ЕС импортировал рекордные 16,5 млн тонн российского СПГ. Это больше, чем за весь прошлый год, когда объемы импорта составили 15,18 млн тонн, и чем за 2022 год (15,2 млн тонн).

"То, что мы видим, вызывает удивление. Вместо того чтобы постепенно снижать объемы импорта СПГ из России, мы их увеличиваем", - приводит издание слова аналитика Института экономики энергетики и финансового анализа Анны Марии Хайер-Макаревич.

В статье обращается внимание на рост приобретения российского СПГ на спотовом рынке. На этот вид контрактов пришлось 33% продаж СПГ из РФ в Европу. Для сравнения: в 2023 году доля подобных сделок составила 23%.

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