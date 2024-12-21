ЕС приобрел в 2024 году рекордный объем российского СПГ

Европейский союз приобрел в 2024 году рекордные объемы российского сжиженного природного газа (СПГ), несмотря на попытки снизить зависимость от энергоносителей из РФ.

Европейский союз приобрел в 2024 году рекордные объемы российского сжиженного природного газа (СПГ), несмотря на попытки снизить зависимость от энергоносителей из РФ.

Как передает Report , об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на аналитическую компанию Kpler.

К середине декабря ЕС импортировал рекордные 16,5 млн тонн российского СПГ. Это больше, чем за весь прошлый год, когда объемы импорта составили 15,18 млн тонн, и чем за 2022 год (15,2 млн тонн).

"То, что мы видим, вызывает удивление. Вместо того чтобы постепенно снижать объемы импорта СПГ из России, мы их увеличиваем", - приводит издание слова аналитика Института экономики энергетики и финансового анализа Анны Марии Хайер-Макаревич.

В статье обращается внимание на рост приобретения российского СПГ на спотовом рынке. На этот вид контрактов пришлось 33% продаж СПГ из РФ в Европу. Для сравнения: в 2023 году доля подобных сделок составила 23%.