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ЕС предоставит Киеву 1 млрд евро для срочного восстановления энергоснабжения

ЕС предоставит Киеву 1 млрд евро для срочного восстановления энергоснабжения Евросоюз предоставит Украине 1 млрд евро экстренной помощи и 400 электрогенераторов для срочного восстановления энергоснабжения.
Энергетика
25 октября 2022 г. 13:29
ЕС предоставит Киеву 1 млрд евро для срочного восстановления энергоснабжения

Евросоюз предоставит Украине 1 млрд евро экстренной помощи и 400 электрогенераторов для срочного восстановления энергоснабжения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в Берлине на международной донорской конференции, посвященной восстановлению Украины.

"Россия наносит удары по гражданской инфраструктуре, в особенности энергетической, - утверждала она. - Поэтому мы работаем с Украиной, чтобы восстановить ее инфраструктуру, выделив 1 млрд евро срочной помощи. Мы также предоставили 400 электрогенераторов, и это не все".

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