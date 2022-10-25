ЕС предоставит Киеву 1 млрд евро для срочного восстановления энергоснабжения

Евросоюз предоставит Украине 1 млрд евро экстренной помощи и 400 электрогенераторов для срочного восстановления энергоснабжения.

Евросоюз предоставит Украине 1 млрд евро экстренной помощи и 400 электрогенераторов для срочного восстановления энергоснабжения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в Берлине на международной донорской конференции, посвященной восстановлению Украины.

"Россия наносит удары по гражданской инфраструктуре, в особенности энергетической, - утверждала она. - Поэтому мы работаем с Украиной, чтобы восстановить ее инфраструктуру, выделив 1 млрд евро срочной помощи. Мы также предоставили 400 электрогенераторов, и это не все".