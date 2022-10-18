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ЕС пока не будет вводить потолок цен на газ на фоне разногласий между странами

ЕС пока не будет вводить потолок цен на газ на фоне разногласий между странами Евросоюз (ЕС) пока воздержится от введения потолка цен на газ на фоне политических разногласий в странах объединения и опасений из-за обеспечения поставок топлива.
Энергетика
18 октября 2022 г. 12:28
ЕС пока не будет вводить потолок цен на газ на фоне разногласий между странами

Евросоюз (ЕС) пока воздержится от введения потолка цен на газ на фоне политических разногласий в странах объединения и опасений из-за обеспечения поставок топлива.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg.

Согласно проекту документа ЕС, Еврокомиссия намерена предложить меры для борьбы с резким ростом цен на энергоносители. Однако страны объединения решили "воздержаться" от введения "немедленного ограничения цен на газ". ЕС хочет запустить новый индекс сжиженного природного газа, чтобы лучше "отразить энергетическую реальность региона после сокращения поставок газа по трубам из России".

"Настало время действовать, как этой зимой, так и в последующие годы. <...>. Нынешняя ситуация вызывает экономические и социальные трудности, ложась тяжелым бременем на граждан и на экономику. Увеличение стоимости энергоресурсов приводит к снижению покупательной способности граждан и потере конкурентоспособности компаний", - говорится в черновом варианте документа Евросоюза.

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Версия на английском языке EU won’t introduce gas price cap for now amid disagreements between countries

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