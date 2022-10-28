ЕС предоставит 70 млн евро для энергетической поддержки Западных Балкан

Европейский Союз подготовил пакет по энергетической поддержке для стран Западных Балкан стоимостью 70 млн евро.

Европейский Союз подготовил пакет по энергетической поддержке для стран Западных Балкан стоимостью 70 млн евро.

Как передает Report, об этом написала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

"ЕС поддерживает Боснию и Герцеговину в преодолении энергетического кризиса. Мы подготовили пакет по краткосрочной энергетической поддержке стоимостью в 70 млн евро для стран Западных Балкан. И инвестиции будут вкладываться в более надежные источники энергии, такие как солнечная, ветровая или биомасса", - говорится в публикации.