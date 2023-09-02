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ЕС по итогам августа заполнил подземные хранилища до рекордного уровня

ЕС по итогам августа заполнил подземные хранилища до рекордного уровня Закачка газа в европейские подземные хранилища в августе оказалась почти на треть ниже по сравнению с прошлым годом и стала одной из наименьших за последние годы.
Энергетика
2 сентября 2023 г. 12:00
ЕС по итогам августа заполнил подземные хранилища до рекордного уровня

Закачка газа в европейские подземные хранилища в августе оказалась почти на треть ниже по сравнению с прошлым годом и стала одной из наименьших за последние годы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Однако общие накопленные запасы газа в ЕС к концу месяца достигли исторического максимума для августа - около 93%. При этом поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы в прошедшем месяце упали на 11% по сравнению с июлем из-за заполненности хранилищ и низких цен.

Запасы газа в хранилищах Европы на 31 августа выросли до 92,81% - на 11,97 процентного пункта выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет. Европейские страны заполнили газом свои подземные хранилища на целевые 90% к отопительному сезону еще в середине августа. Ранее в Еврокомиссии рассчитывали достичь таких показателей только к ноябрю.

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Версия на английском языке EU fills underground storage facilities to record levels in August

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