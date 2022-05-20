ЕС планирует заключить соглашение с Израилем и Египтом на поставки СПГ

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель написал в своем блоге о планах сообщества заключить до лета трехстороннее соглашение с Израилем и Египтом на поставку СПГ в рамках усилий по прекращению зависимости от России.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель написал в своем блоге о планах сообщества заключить до лета трехстороннее соглашение с Израилем и Египтом на поставку СПГ в рамках усилий по прекращению зависимости от России.

Об этом передает Report со ссылкой на Прайм.

"Что касается диверсификации поставок, то Еврокомиссия и США уже договорились о дополнительных поставках СПГ… Мы также работаем с Канадой над возможными поставками СПГ и водорода. Евросоюз планирует до лета заключить трехстороннее соглашение с Израилем и Египтом на поставки СПГ", — сообщил Боррель.

Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации в Украине. В странах ЕС всерьез рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа, шестой пакет санкций ЕС предусматривает введение нефтяного эмбарго, но ряд стран, в частности, Венгрия, блокируют его принятие.