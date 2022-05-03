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ЕС планирует сотрудничать со странами Африки в энергетической сфере

ЕС планирует сотрудничать со странами Африки в энергетической сфере Евросоюз намерен сотрудничать с государствами Африки, в частности с Анголой, Нигерией и Сенегалом, в энергетической сфере, чтобы сократить свою зависимость от импорта российского газа.
Энергетика
3 мая 2022 г. 03:40
ЕС планирует сотрудничать со странами Африки в энергетической сфере

Евросоюз намерен сотрудничать с государствами Африки, в частности с Анголой, Нигерией и Сенегалом, в энергетической сфере, чтобы сократить свою зависимость от импорта российского газа.

Как передает Report, об этом сообщило со ссылкой на документ ЕС агентство Bloomberg.

По его информации, соглашение с африканскими странами о поставках газа может быть выработано Еврокомиссией (ЕК) уже в мае в рамках пакета мер с целью реализации плана по сокращению зависимости ЕС от российских энергоносителей.

Ранее в ЕК напомнили, что государства ЕС получают из РФ 40% газа, 27% нефти и 46% угля. Эмбарго на поставки угля стало частью пятого пакета санкций в отношении России. Оно было утверждено в апреле и вступит в силу с августа.

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