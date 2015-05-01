Вице-президент Еврокомиссии: "Планируем поставки газа из Прикаспия к 2019-2020 годам"

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Вице-президент Еврокомиссии по вопросам энергетики Марош Шефчович заявил в четверг в Ашхабаде, что Евросоюз хочет, чтобы поставки природного газа из Прикаспийского региона в Европу начались в 2019-2020 годах, сообщает в четверг Туркменское телевидение.

В телеинтервью по итогам переговоров с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым Шефчович подчеркнул, что обсудил с главой государства вопросы укрепления партнерства Туркменистана и ЕС в энергетической сфере, а также обменялся мнениями о программе Евросоюза по диверсификации поставок энергоресурсов на европейский рынок, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Мы конкретно определили, что проект южного энергетического коридора является для нас важным и стратегическим проектом, потому что он способен диверсифицировать энергетические направления и энергетические источники. Мы хотим, чтобы в 2019-2020 годах начались поставки природного газа из Прикаспийского региона в Европу", - сказал еврокомиссар по энергетике.

По его словам, вопросам реализации проекта поставок природного газа из Прикаспийского региона в Европу будет посвящена и предстоящая в пятницу встреча представителей Азербайджана, Турции, Туркменистана и Евросоюза. Шефчович подчеркнул, что в ходе четырехсторонней встречи намечено обсудить вопросы сотрудничества сторон в рамках этого проекта.

Также Шефчович отметил, что в ходе переговоров с главой Туркменистана были обсуждены возможности строительства газопровода через Каспий, а также через территорию Ирана. По его словам, сейчас дипломатические отношения с Ираном развиваются позитивно, и Евросоюз надеется, что переговоры шестерки с Ираном завершатся успешно.

"Как отметил президент, у Туркменистана есть политическая воля, чтобы участвовать в этих проектах, а у Европы есть политическое желание диверсифицировать свои энергопоставки", — сказал Шефчович.

По его мнению, проект Набукко столкнулся с рядом трудностей, потому что его реализации не уделялось должного внимания. Шефчович подчеркнул, что Еврокомиссия обратится к крупным европейским газовым компаниям, чтобы определить их коммерческие интересы и желание участвовать в этих проектах. Он выразил надежду, что усилия Еврокомиссии в этом направлении будут более настойчивыми, чем прежде.

Шефчович также сказал в интервью, что обсудил с президентом Туркменистана возможные экологические риски, связанные со строительством газопровода через Каспийское море (Транскаспийский газопровод). По его словам, исследования специалистов имеют хорошие результаты, и они показали, что прокладка газопровода не несет региону экологических угроз.