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ЕС останется зависимым от российских энергоресурсов как минимум до 2027 года

ЕС останется зависимым от российских энергоресурсов как минимум до 2027 года Еврокомиссия (ЕК) подтвердила свои ожидания сохранения зависимости Евросоюза от энергоресурсов из РФ как минимум до 2027 года.
Энергетика
28 марта 2022 г. 14:48
ЕС останется зависимым от российских энергоресурсов как минимум до 2027 года

Еврокомиссия (ЕК) подтвердила свои ожидания сохранения зависимости Евросоюза от энергоресурсов из РФ как минимум до 2027 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Тим Макфи.

Еврокомиссия такое решение приняла после саммита с США, где обсуждалось расширение поставок сжиженного природного газа (СПГ) в ЕС.

"Как мы и говорили в опубликованной ранее программе RePower EU, мы будем зависеть от углеродного топлива из России до 2027 года", - сказал он, отвечая на вопрос, как быстро поставки американского СПГ помогут ЕС отказаться от российского газа.

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Версия на английском языке EU to depend on Russian energy resources until at least 2027

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