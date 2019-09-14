ЕС обсуждает варианты энергетических налогов

Страны ЕС обсуждают варианты налогов в энергетике для перехода в дальнейшем к низкоуглеродной экономике.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в субботу на пресс-конференции в Хельсинки замглавы Еврокомиссии по вопросам евро и социального диалога Валдис Домбровскис.

"Это авиационный налог, решение вопроса дисбаланса налоговых ставок для разных видов энергопродуктов - бензина и дизельного топлива, налоговые инструменты, которые способствовали бы использованию возобновляемых источников энергии и повышению энергоэффективности. Кроме того, был вопрос минимальных ставок, которые не изменялись с 2003 года", - сказал он.

Отметим, что Еврокомиссия в начале года представила концепцию перехода Евросоюза к экономике с нулевыми углеродными выбросами к 2050 году.