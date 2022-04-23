ЕС обсуждает три варианта ограничений по российской нефти

Евросоюз совместно с США ведут переговоры по шагам, которые ЕС может принять для ограничения импорта нефти из России в рамках нового санкционного пакета.

Евросоюз совместно с США ведут переговоры по шагам, которые ЕС может принять для ограничения импорта нефти из России в рамках нового санкционного пакета.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.



В частности, обсуждаются три варианта: запрет на нефть, ограничение цены и механизм выплаты для удержания доходов, полученных РФ с начала войны в Украине.



В то же время, в США опасаются, что прямой запрет ЕС на российскую нефть может привести к резкому росту цен, что даст Москве еще больше доходов. По словам министра финансов США Джанет Йеллен, полное эмбарго может нанести серьезный ущерб европейским экономикам, не оказывая такого влияния на Россию.

В то же время, любое окончательное решение будут принимать страны-члены ЕС.

ЕС платит России около миллиарда евро в день за поставки энергоресурсов, в прошлом месяце США запретили импорт российской нефти. Ранее министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что ЕС может ввести эмбарго на импорт нефти из России в ближайшие недели, но точной даты пока нет.



Как сообщалось, шестой пакет санкций ЕС против России может быть представлен на рассмотрение стран уже в начале следующей недели. В него могут войти частичный запрет на импорт и отключение ряда банков от SWIFT.