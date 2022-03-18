ЕС обсуждает отказ от российского газа на случай затяжного конфликта на Украине

Евросоюз рассматривает вопрос об отказе от закупок энергоресурсов из России на случай, если конфликт в Украине затянется.

Евросоюз рассматривает вопрос об отказе от закупок энергоресурсов из России на случай, если конфликт в Украине затянется.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступила в пятницу испанская газета El País со ссылкой на диписточники.

По версии издания, следующий пакет ограничительных мер ЕС в отношении РФ практически полностью исчерпает "пространство для санкционного маневра и даже заставит рассмотреть [вопрос] об энергетическом разрыве с Москвой". Германия и ряд других стран - членов сообщества не поддерживают принятие такой меры, однако затянувшийся конфликт может усилить давление на Берлин, чтобы он пошел на "экономические жертвы, связанные с отказом от покупки российского газа, нефти и угля".

Дебаты по этому вопросу начались в понедельник на встрече постпредов государств - членов ЕС. Предполагается, что в пятницу обсуждение продолжится. Издание заверяет, что принятие решения пока не ожидается.

Как пишет газета, присутствие президента США Джо Байдена на саммите ЕС на следующей неделе может усилить давление на европейских партнеров, которые не хотят разрывать энергетические связи с РФ. Источники издания указывают на то, что, если Байден будет настаивать на такой мере, Брюссель способен потребовать от него более выгодных условий в отношении продажи американского сжиженного природного газа. По данным газеты, США сыграли важную роль в ужесточении европейских санкций против России из-за Украины, особенно в начале конфликта.