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ЕС немного пополнил ПХГ перед похолоданием

ЕС немного пополнил ПХГ перед похолоданием Закачка газа в хранилищах Европы вновь ненадолго превысила отбор из них в преддверии грядущего похолодания, но суммарно с начала месяца отбор находится на минимуме за всю историю наблюдений.
Энергетика
21 ноября 2023 г. 11:24
ЕС немного пополнил ПХГ перед похолоданием

Закачка газа в хранилищах Европы вновь ненадолго превысила отбор из них в преддверии грядущего похолодания, но суммарно с начала месяца отбор находится на минимуме за всю историю наблюдений.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, при этом ЕС начал текущий отопительный сезон с рекордными запасами газа, близкими к 100%. Поступления сжиженного природного газа (СПГ) в регион в ноябре выросли на 22% к предыдущему месяцу, а доля ветрогенерации - до 24%.

Газ на бирже в Европе торгуется около 515 долларов за 1 тыс. куб. м. "Газпром" же подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 42,4 млн куб. м в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа".

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 42,4 млн куб. м на 21 ноября", - сообщил журналистам представитель "Газпрома". Ранее "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) подтвердил заявку на прокачку данного объема.

Накануне объем прокачки составил 40,6 млн куб. м.

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