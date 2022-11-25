ЕС не планирует запретить поставки российской нефти

Евросоюз (ЕС) не планирует ввести запрет на поставки российского газа.

Евросоюз (ЕС) не планирует ввести запрет на поставки российского газа.

Как передает Report, об этом заявил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

"Мы приняли меры, касающиеся нефти, транспортируемой в Евросоюз по трубопроводам, с рядом очень ограниченных исключений. У Брюсселя нет и не было планов ввести запрет на импорт российского газа", - сказал он в ходе брифинга.

По его словам, сейчас продолжаются обсуждения по поводу предложения о введении потолка цен на российскую нефть.

Отметим, что большинство стран ЕС согласны установить цену на уровне 65-70 долларов за баррель. Но пока не удалось принять окончательное решение по данному вопросу.