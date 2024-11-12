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ЕС назвал цели по использованию "зеленого водорода" до 2030 года

ЕС назвал цели по использованию "зеленого водорода" до 2030 года Европейский Союз планирует довести использование "зеленого водорода" до 20 млн тонн к 2030 году.
Энергетика
12 ноября 2024 г. 16:50
ЕС назвал цели по использованию зеленого водорода до 2030 года

Европейский Союз планирует довести использование "зеленого водорода" до 20 млн тонн к 2030 году.

Как сообщает Report, об этом сказал государственный секретарь по политике безопасности Министерства иностранных дел и торговли Венгрии Петер Штарай во время выступления на мероприятии "Диалог на уровне министров: Расширение инвестиций для трехкратного увеличения использования возобновляемой энергии и двукратного повышения энергоэффективности" в рамках COP29 в Баку.

По его словам, достичь такого уровня производства в Европе будет невозможно: "Поэтому "зеленый энергетический коридор" имеет большое значение. Мы призываем Европейскую комиссию и финансовые институты тщательно изучить проект "Зеленого энергетического коридора" и изыскать пути оказания финансовой поддержки проекту. Мы уверены, что наше сотрудничество внесет вклад в достижение целей "зеленого перехода".

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Версия на английском языке EU announces its targets for green hydrogen usage by 2030
Версия на азербайджанском языке Aİ 2030-cu ilə qədər “yaşıl hidrogen” istifadəsi ilə bağlı hədəflərini açıqlayıb

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