ЕС назвал цели по использованию "зеленого водорода" до 2030 года

Европейский Союз планирует довести использование "зеленого водорода" до 20 млн тонн к 2030 году.

Европейский Союз планирует довести использование "зеленого водорода" до 20 млн тонн к 2030 году.

Как сообщает Report, об этом сказал государственный секретарь по политике безопасности Министерства иностранных дел и торговли Венгрии Петер Штарай во время выступления на мероприятии "Диалог на уровне министров: Расширение инвестиций для трехкратного увеличения использования возобновляемой энергии и двукратного повышения энергоэффективности" в рамках COP29 в Баку.

По его словам, достичь такого уровня производства в Европе будет невозможно: "Поэтому "зеленый энергетический коридор" имеет большое значение. Мы призываем Европейскую комиссию и финансовые институты тщательно изучить проект "Зеленого энергетического коридора" и изыскать пути оказания финансовой поддержки проекту. Мы уверены, что наше сотрудничество внесет вклад в достижение целей "зеленого перехода".