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ЕС нарастил закупку нефти у США до максимума за 10 лет

ЕС нарастил закупку нефти у США до максимума за 10 лет Евросоюз нарастил закупку нефти у США до максимума за 10 лет — за весь 2024 год объем закупок составил $12,17 млрд.
Энергетика
9 февраля 2025 г. 10:54
ЕС нарастил закупку нефти у США до максимума за 10 лет

Евросоюз нарастил закупку нефти у США до максимума за 10 лет — за весь 2024 год объем закупок составил $12,17 млрд.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные статистической службы США.

Всего было экспортировано 173,8 млн баррелей американской нефти. По сравнению с 2023 годом европейский импорт нефтепродуктов из США вырос на 40%.

В пятерку самых крупных импортеров американской нефти вошли Нидерланды, Бельгия, Франция, Польша и Германия. При этом Нидерланды закупили продукцию стоимостью $6 млрд, иными словами, на них пришлась половина европейского импорта нефти у США. Бельгия закупила почти втрое меньше — на $2,32 млрд, что составило еще 20% европейского экспорта нефти, Франция же закупила нефтепродукты из США на $1,6 млрд.

На все остальные страны ЕС приходится $2 млрд импорта или менее 20%. При этом в американском экспорте нефтепродуктов поставки на европейский рынок составляют около 10%.

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Версия на азербайджанском языке Avropa ölkələri ABŞ-dən neft alışını 10 il ərzində maksimuma çatdırıblar

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