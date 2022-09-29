ЕС может запретить транспортировку нефти из РФ по превышающей порог цене

Евросоюз может запретить перевозчикам и страховым фирмам заниматься транспортировкой нефти из России, если она продается по цене, превышающей определенный порог.

Евросоюз может запретить перевозчикам и страховым фирмам заниматься транспортировкой нефти из России, если она продается по цене, превышающей определенный порог.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило интернет-издание EUobserver.

В проекте документа ЕС говорится о том, что этим компаниям нельзя будет заниматься операциями с российской нефтью, если ее закупочная цена за баррель не будет "на уровне или ниже заранее установленной предельной цены, определенной органом по установлению предельной цены коалиции стран Группы семи". Компании, как утверждает издание, должны будут доказать Евросоюзу, что нефть "закуплена по предельной цене или ниже".

Также ЕС может запретить заключать новые контракты с "Роснефтью", "Газпром нефтью" и "Транснефтью" в рамках новых санкций, пишет издание.

В среду ЕК предложила странам Евросоюза новый пакет экономических и индивидуальных санкций против России, включая введение потолка цен на российскую нефть.

"Коммерсант" сообщает о том, что ЕС намерен внести в черный список 29 российских физлиц, включая политолога и философа Александра Дугина, музыкантов Юлию Чичерину, Олега Газманова и Николая Расторгуева.

Кроме того, ЕС может запретить импорт российской икры, водки и сигарет.

09.38

Еврокомиссия (ЕК) под давлением многих стран ЕС выступила с новыми инициативами по возможному ограничению цен на газ в Европе, предложив, в частности, установить потолок цен на российское топливо.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в четверг агентство DPA.

Согласно тексту, который имеется в распоряжении агентства, Евросоюз должен быть готов ввести меры по ограничению цен на газ. "Главная цель ЕС - гарантировать более низкие цены для потребителей этой зимой", - отмечается в документе.

Однако власти в Брюсселе лишь частично реагируют на пожелания членов Евросоюза. В частности, ЕК предлагает установить максимально возможную цену на газ из РФ. Другим вариантом, как отмечает DPA, является ограничение цены на это топливо при производстве электроэнергии, чтобы также снизить ее стоимость. Нечто подобное уже ввели Испания и Португалия.