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ЕС может снизить потолок цен на газ до 220 евро за МВт/ч

ЕС может снизить потолок цен на газ до 220 евро за МВт/ч Страны ЕС рассматривают возможность снизить лимит цен на газ до 220 евро за МВт/ч.
Энергетика
7 декабря 2022 г. 12:40

Страны ЕС рассматривают возможность снизить лимит цен на газ до 220 евро за МВт/ч.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщил портал EURActiv со ссылкой на проект документа.

По его данным, такое предложение было внесено Чехией, которая в настоящее время является председателем Совета ЕС. Изначально предполагалось, что лимит будет закреплен на уровне 275 евро за МВт/ч.

В начале декабря газета The Financial Times сообщила, что рассматривается возможность снижения этой отметки до 264 евро за МВт/ч.

Согласно проекту документа, на который ссылается EURActiv, смягчения коснулись и других условий запуска механизма коррекции энергетического рынка. Так, расчетная цена дериватива TTF на месяц вперед должна превышать пороговое значение на протяжении пяти дней, в то время как ранее обсуждался срок в две недели. Также проект Еврокомиссии предполагал, что для приведения механизма в действие цена на газ на хабе TTF как минимум в течение 10 дней должна быть на 58 евро выше средней стоимости газа на мировом рынке. Согласно сведениям EURActiv, это значение предлагается снизить до 35 евро.

22 ноября Еврокомиссия предложила механизм коррекции энергетического рынка, в рамках которого предлагается ввести потолок цен на газ в размере 275 евро за 1 МВт/ч (около 3 тыс. долларов за 1 тыс. куб. м) на виртуальном хабе TTF.

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Версия на английском языке EU countries consider lowering gas price cap to €220/MWh

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