ЕС изучает снижение ограничения цен на газ до €188 за МВт·ч

Председательство Чехии в Совете Евросоюза предложило странам ЕС снизить предложенный Еврокомиссией потолок цен на газ с €275 за МВт·ч до €188 за МВт·ч.

Председательство Чехии в Совете Евросоюза предложило странам ЕС снизить предложенный Еврокомиссией потолок цен на газ с €275 за МВт·ч до €188 за МВт·ч.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg.

Согласно документу в распоряжении агентства, предложенный председательством механизм запускается, когда контракты на месяц или на год вперед по индексу хаба TFF превышают €188 за МВт·ч.

Министры энергетики стран ЕС рассмотрят предложение председательства Чехии 19 декабря на встрече в Брюсселе.

Ранее странам ЕС не удалось согласовать потолок цен на газ и принцип общих закупок газа в ходе саммита сообщества 15 декабря. Обсуждение данных вопросов было отложено до встречи глав энергетических ведомств стран сообщества.