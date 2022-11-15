ЕС инвестирует 4 млрд евро в возобновляемые источники в рамках Global Gateway

Европейский Союз инвестирует 4 млрд евро в рамках инициативы "Глобальный шлюз" (Global Gateway) в возобновляемые источники энергии по всему миру.

Европейский Союз инвестирует 4 млрд евро в рамках инициативы "Глобальный шлюз" (Global Gateway) в возобновляемые источники энергии по всему миру.

Как передает Report, об этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала в Twitter.

"Чистая энергия - это единственный ответ как на энергетический, так и на климатический кризисы. Это предоставляет глобальные возможности для наших партнеров", - говорится в публикации.

Глава Еврокомиссии отметила, что это позволит привлечь дополнительные государственные и частные инвестиции.

Global Gateway – это новый масштабный инфраструктурный проект Евросоюза, направленный на взаимодействие ЕС со странами-партнерами во всем мире в сфере цифровых технологий, транспорта, энергетики (прежде всего зеленой), здравоохранения, образования и научных исследований, продвижения норм и стандартов Евросоюза в развитии демократических ценностей.

По мнению официальных европейских лиц, сотрудничество должно способствовать реализации задач ЕС в сфере климатической повестки и устойчивого развития, повышения конкурентоспособности европейских стран и создания новых глобальных цепочек поставок.