ЕC, IEA рассчитывают за счет других стран сократить зависимость от российского газа

Международное энергетическое агентство (IEA) и Европейская комиссия 3 марта обнародовали 12-страничный План по сокращению зависимости ЕС от российского газа, состоящий из 10 пунктов.

Международное энергетическое агентство (IEA) и Европейская комиссия 3 марта обнародовали 12-страничный План по сокращению зависимости ЕС от российского газа, состоящий из 10 пунктов.

Как сообщает Report со ссылкой на документ, во втором пункте отражены надежды ЕС на газ из Норвегии и Азербайджана.

План может быть одобрен Еврокомиссией 8 марта 2022 года.

В нем, в частности, отмечено, что в 2021 году РФ поставила в ЕС 140 млрд куб м трубопроводного газа и 15 млрд куб м сжиженного природного газа (СПГ), и покрыла 40% потребностей Евросоюза в «голубом топливе».

Треть из поступающего из РФ газа идет на производство электроэнергии, часть закачивается в газохранилища.

В документе IEA и EC указывается, что Европа в состоянии за счет продуманных шагов сократить поставки природного газа из России на 50 млрд куб м в год, причем 30 млрд куб из них — за счет дополнительных поставок газа из нероссийских источников.

Объясняя эти возможности, составители плана, в частности, отмечают, что «уже в 2022 году истекает несколько контрактов на импорт газа от «Газпрома» общим объемом более 15 млрд кубометров, и их можно либо не пролонгировать, либо (что вероятнее) — продлить на более выгодных для ЕС условиях.

«К 2030 году истекут контракты с Газпромом в целом на общий объем около 40 млрд м3 в год. Это дает ЕС ясное краткосрочное окно возможностей для значительной диверсификации своих закупок газа, заключения контракта с другими источниками, как по нероссийским трубопроводам, так и другим поставщикам и СПГ. Таким образом, завершение долгосрочных контрактов с Россией снизит договорные минимальные уровни соглашений по принципу «бери или плати» и позволит увеличить разнообразие предложений для ЕС», — говорится в документе.

В качестве потенциального источника для замены части российских поставок из альтернативных источников, в том числе, указан и Азербайджан.

«Нероссийский трубопроводный импорт (в том числе из Азербайджана и Норвегии) ​​может увеличиться в 2023 году на 10 млрд кубометров в год по сравнению с 2021 годом. Это основано на предположении о возможностях более высокой загрузки импортных мощностей, увеличении производственных квот», — отмечено в плане.

Также ЕС планирует расширить потенциал для наращивания импорта СПГ, учитывая широкий доступ к резервным регазификационным мощностям.

В этом смысле ЕС готова конкурировать с азиатскими импортерами СПГ и в целом может увеличить приток СПГ в Европу примерно на 60 млрд куб м по сравнению с показателем 2021 года (из них 20 млрд куб м — уже в 2023 году).

ЕС имеет доступ к более чем 200 млрд м3 в год регазификационных мощностей, включая возможность ввоза газа через терминалы СПГ Великобритании.

Отраженные в первом и втором пунктам меры, по мнению экспертов EC и IEA, позволят ЕС уже в 2023 году иметь доступ к 30 млрд м3 дополнительных объемов газа из альтернативных источников.

Документ будет представлен на одобрение на следующей неделе.

Азербайджан в 2022 году может поставить в Европу 10-11 млрд куб м газа, прогноз на 2023 год уточняется.

Е.Л.