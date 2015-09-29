​ЕС и Турция обсудят проект TANAP

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Турция и Европейский союз (ЕС) 1 октября обсудят проект Трансанатолийского трубопровода (TANAP).

Как сообщает Report, об этом заявил агентству Anadolu вице-президент Еврокомиссии по энергетическим вопросам Марош Шефчович.

М.Шефчович, напомнив о своем участии в церемонии закладки Южно-кавказского трубопровода, выразил готовность оказывать содействие TANAP.

По словам Мароша Шефчовича, Турция, которая находится на пересечении трубопроводов и играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности, занимает важное место в стратегии ЕС. Он отметил, что 1 октября состоится встреча между министром энергетики и природных ресурсов Турции Али Рзой Алабойуном и еврокомиссаром по энергетике Мигелем Ариасом Каньете.

Отметим, что доля SOCAR в проекте TANAP, призванном поставлять газ с месторождения "Шахдениз" в Европу, составляет 58%, BOTAŞ - 30%, BP - 12%.