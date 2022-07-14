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ЕС и Азербайджан готовят соглашение о дополнительных поставках газа

ЕС и Азербайджан готовят соглашение о дополнительных поставках газа Европейский союз готовится подписать соглашение об импорте газа без каких-либо условий с Азербайджаном, чтобы уменьшить зависимость от России после прекращения поставок в Европу.
Энергетика
14 июля 2022 г. 10:22
ЕС и Азербайджан готовят соглашение о дополнительных поставках газа

Европейский союз готовится подписать соглашение об импорте газа без каких-либо условий с Азербайджаном, чтобы уменьшить зависимость от России после прекращения поставок в Европу.

Как передает Report, об этом говорится в проекте соглашения, с которым ознакомился EUobserver.

Стратегическое партнерство между ЕС и Азербайджаном предусматривает "поставку каспийского природного газа в Европейский Союз и, возможно, в страны Западных Балкан... для увеличения диверсификации", - говорится в проекте.

Согласно документу, стороны стремятся поддерживать двустороннюю торговлю природным газом, в том числе за счет экспорта в Европейский Союз, по Южному газовому коридору, в объеме не менее 20 млрд кубометров газа ежегодно к 2027 году в соответствии с коммерческой целесообразностью и рыночным спросом. И это повлечет за собой «значительные инвестиции в расширение сети трубопроводов Южного газового коридора», говорится в проекте сделки, но не приводится сумма инвестиций.

Южный газовый коридор представляет собой сеть трубопроводов от Каспийского моря через Турцию в юго-восточную Европу.

По Трансадриатическому газопроводу, последнему отрезку трубопроводной сети Южного газового коридора, в прошлом году в европейские страны, такие как Италия, было доставлено более 8 млрд кубометров азербайджанского газа.

В проекте говорится, что обе стороны будут поощрять финансирование расширения этой сети для увеличения поставок в Европу, добавляя, что такие инвестиции должны быть в состоянии транспортировать газы с низким содержанием углерода в будущем, чтобы избежать долгих лет выбросов, вызывающих потепление планеты.

Рост поставок также потребует от Азербайджана расширения собственной добычи газа.

В меморандуме также предусмотрено «развитие электрических взаимосвязей между ЕС и Азербайджаном, в том числе через Черное море и через Нахчыванскую Автономную Республику".

В нем говорится о необходимости «сделать существующую инфраструктуру перспективной и готовой к работе с водородом», а также сократить выбросы метана и загрязнение окружающей среды.

«Стороны также поддерживают создание схем сбора природного газа, который в противном случае был бы сброшен, сожжен или выброшен в атмосферу или протекал», — говорится в проекте.

Но при всех климатических амбициях ЕС «природный газ будет по-прежнему использоваться в Европейском союзе», отмечается в проекте.

«Цель должна состоять в том, чтобы стимулировать сбор ископаемого природного газа с помощью ценовых механизмов», — говорится в проекте.

Сделка с Азербайджаном не имеет обязательной юридической силы, но определяет повестку дня для инвестиций ЕС и развития двусторонних отношений.

За этим последуют регулярные «встречи на техническом уровне и на уровне министров», говорится в меморандуме.

Это следует за аналогичным соглашением ЕС с Египтом и Израилем в июне.

В проекте меморандума о взаимопонимании не упоминается о вторжении России в Украину или ее последующее прекращение подачи газа в ответ на санкции ЕС.

Но он намекает на региональную напряженность и выражает «уважение и поддержку территориальной целостности, нерушимости международных границ, независимости, суверенитета друг друга, включая все государства-члены ЕС».

И неоднократно говорится о потребности ЕС в «стабильных», «надежных» и «предсказуемых» поставках газа.

В проекте соглашения говорится, что ЕС и Азербайджан также изучат развитие межсетевых соединений электроэнергии, чтобы продвигать возобновляемые источники энергии, и обсудят будущую торговлю водородом.

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