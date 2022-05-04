ЕС хочет отказаться от импорта российской нефти за полгода

Новый, шестой пакет санкций Евросоюза в отношении России предполагает отказ от импорта российской нефти в течение полугода.

Новый, шестой пакет санкций Евросоюза в отношении России предполагает отказ от импорта российской нефти в течение полугода.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По ее сведениям, пакет санкций, который будет представлен на одобрение стран ЕС уже в среду, будет предусматривать остановку импорта российской нефти через полгода, отказ от закупок российских нефтепродуктов должен произойти до конца текущего года. Помимо этого, будет предложено отключить Сбербанк от международной межбанковской платежной системы SWIFT, пишет газета.

Издание отмечает, что Венгрии и Словакии, которые больше других европейских стран зависят от российской нефти, будет дано 20 месяцев на прекращение импорта этого ископаемого топлива из РФ.