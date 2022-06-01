ЕС до конца года сократит импорт российской нефти на 92%

Европейский союз до конца 2022 года сократит импорт российской нефти на 92%. Этому будет способствовать эмбарго на нефть.
Как передает Report со ссылкой на
Он также приветствовал введение эмбарго на нефть, которое "до конца 2022 года на 92%" сократит поставки. По его словам, это "очень структурное" решение, которое коренным образом изменит европейскую экономику.
Напомним, сегодня Евросоюз согласовал эмбарго на российскую нефть, но освободил от ограничений Венгрию, которая выступала против ограничения поставок по трубопроводам.