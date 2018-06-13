Эрик Сомелар: Южный газовый коридор имеет стратегическое значение

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Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Южный газовый коридор имеет стратегическое значение, и Европейский Союз (ЕС) поддерживает этот проект.

Как сообщает Report, об этом заявил советник по энергетическим вопросам представительства ЕС в Азербайджане Эрик Сомелар на конференции "Южный газовый коридор и энергобезопасность Юго-Восточной Европы" в Баку.

По его словам, ЕС поддерживает своевременное завершение проекта, так как он обеспечит энергетическую безопасность Евросоюза и его балканских партнеров.

Э.Сомелар также отметил, что более половины азербайджанских энергоносителей экспортируется в Европу, из них Италия покупает на 4-5 млрд долларов, Германия – на 2 млрд долларов, Франция – на 1,5 млрд долларов.