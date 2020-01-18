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Армения хочет обезопасить себя от повышения Россией газового тарифа

Ереван ведет переговоры с "Газпромом" о фиксированных ценах на газ

Армения ведет переговоры с дочерней компанией "Газпрома" "Газпром Армения" о выработке механизмов фиксированного ценообразования на голубое топливо сроком на 10 лет на тот случай, если предприятие заявит о повышении газового тарифа. 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в субботу журналистам председатель Комиссии по регулированию общественных услуг Гарегин Баграмян.

"Сегодняшние переговоры идут в направлении того, чтобы зафиксировать механизмы ценообразования на газ на 10-летний срок, если компания "Газпром Армения" подаст заявку на изменения газового тарифа. Это, конечно, будет связано и с инвестициями, и с теми результатами, которые мы получим от этих инвестиций", - отметил он.

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