Армения хочет обезопасить себя от повышения Россией газового тарифа

Армения ведет переговоры с дочерней компанией "Газпрома" "Газпром Армения" о выработке механизмов фиксированного ценообразования на голубое топливо сроком на 10 лет на тот случай, если предприятие заявит о повышении газового тарифа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в субботу журналистам председатель Комиссии по регулированию общественных услуг Гарегин Баграмян.

"Сегодняшние переговоры идут в направлении того, чтобы зафиксировать механизмы ценообразования на газ на 10-летний срок, если компания "Газпром Армения" подаст заявку на изменения газового тарифа. Это, конечно, будет связано и с инвестициями, и с теми результатами, которые мы получим от этих инвестиций", - отметил он.