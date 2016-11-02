Ереван и Тбилиси ведут переговоры по снижению цен на транзит российского газа

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Ереван ведет переговоры с грузинской стороной по снижению цен на транзит российского газа, сообщает Report со ссылкой на Sputnik Грузия.

Компания ЗАО "Газпром Армения" обратилась в Комиссию по регулированию общественных услуг Армении с заявкой о пересмотре тарифов на газ, в числе основных факторов указано снижение стоимости транзита через территорию Грузии.

"Срок договора о транзите поставляемого в Армению через территорию Грузии российского газа истекает в конце года, и компания-поставщик газа для Армении ООО "Газпром экспорт" и ООО "Грузинская газотранспортная компания" должны заключить новый договор. С учетом этого, правительство Армении инициировало переговоры с участием ЗАО "Газпром Армения", ООО "Газпром экспорт" и ООО "Грузинская газотранспортная компания" для возможного снижения цены на транзит газа", - говорится в сообщении компании.

Компания заявляет, что обратилась в КРОУ с заявкой по пересмотру действующего тарифа на газ с целью предотвратить падение потребления газа, наблюдаемое в последние годы в Армении.