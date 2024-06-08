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Эрдоган вручил Ровшану Наджафу награду "Чемпион по экспорту", которой был удостоен НПЗ STAR

Эрдоган вручил Ровшану Наджафу награду "Чемпион по экспорту", которой был удостоен НПЗ STAR Совет экспортеров Турции (TIM) организовал в Конгресс-центре Халич церемонию награждения "Чемпионов по экспорту 2023 года", в мероприятии принял участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Энергетика
8 июня 2024 г. 19:06
Эрдоган вручил Ровшану Наджафу награду Чемпион по экспорту, которой был удостоен НПЗ STAR

Совет экспортеров Турции (TIM) организовал в Конгресс-центре Халич в Стамбуле церемонию награждения "Чемпионов по экспорту 2023 года", в мероприятии принял участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Об этом Report сообщили в Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR).

На церемонии были награждены 10 компаний-лидеров по экспорту из Турции за прошедший год.

Согласно оглашенному TIM списку "Чемпионов по экспорту 2023 года", нефтеперерабатывающий завод STAR компании SOCAR Turkey, крупнейшего прямого иностранного инвестора и интегрированной промышленной группы братской страны, занял 3-е место по совокупной стоимости экспорта продукции из Турции.

НПЗ STAR также стал первым в номинации "Химические вещества и продукция".

Награду "Чемпион по экспорту" НПЗ STAR вручил руководителю SOCAR Ровшану Наджафу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Награду в номинации "Химические вещества и продукция" президенту SOCAR вручил министр торговли Турции Омер Болат.

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Версия на азербайджанском языке ФотоƏrdoğan “STAR” NEZ-in ixracat çempionu mükafatını Rövşən Nəcəfə təqdim edib

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