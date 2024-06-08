Эрдоган вручил Ровшану Наджафу награду "Чемпион по экспорту", которой был удостоен НПЗ STAR

Совет экспортеров Турции (TIM) организовал в Конгресс-центре Халич церемонию награждения "Чемпионов по экспорту 2023 года", в мероприятии принял участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Совет экспортеров Турции (TIM) организовал в Конгресс-центре Халич в Стамбуле церемонию награждения "Чемпионов по экспорту 2023 года", в мероприятии принял участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Об этом Report сообщили в Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR).

На церемонии были награждены 10 компаний-лидеров по экспорту из Турции за прошедший год.

Согласно оглашенному TIM списку "Чемпионов по экспорту 2023 года", нефтеперерабатывающий завод STAR компании SOCAR Turkey, крупнейшего прямого иностранного инвестора и интегрированной промышленной группы братской страны, занял 3-е место по совокупной стоимости экспорта продукции из Турции.

НПЗ STAR также стал первым в номинации "Химические вещества и продукция".

Награду "Чемпион по экспорту" НПЗ STAR вручил руководителю SOCAR Ровшану Наджафу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Награду в номинации "Химические вещества и продукция" президенту SOCAR вручил министр торговли Турции Омер Болат.