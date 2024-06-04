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Эрдоган: Турция продолжает служить ключевым посредником для энергетических проектов в регионе

Эрдоган: Турция продолжает служить ключевым посредником для энергетических проектов в регионе Турция продолжает служить ключевым посредником для энергетических проектов в регионе благодаря своему уникальному расположению между Востоком и Западом и растущим внутренним рынкам энергоносителей.
Энергетика
4 июня 2024 г. 10:44
Эрдоган: Турция продолжает служить ключевым посредником для энергетических проектов в регионе

Турция продолжает служить ключевым посредником для энергетических проектов в регионе благодаря своему уникальному расположению между Востоком и Западом и растущим внутренним рынкам энергоносителей.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к участникам церемонии открытия Бакинской энергетической недели, которое зачитал министр энергетики и природных ресурсов страны Алпарслан Байрактар.

"Укрепляя региональное сотрудничество и уделяя первостепенное внимание энергетической безопасности, мы сможем создать устойчивый и динамичный энергетический ландшафт, который принесет пользу нынешнему и будущим поколениям", - говорится в обращении.

Эрдогана подчеркнул, что Турция добилась значительных успехов в укреплении своей энергетической безопасности: "Наш национальный долгосрочный энергетический план демонстрирует нашу приверженность к достижению цели "чистого нуля" к 2053 году".

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: “Türkiyə regionda enerji layihələri üçün əsas vasitəçi rolunu oynayır”
Версия на английском языке Türkiye remains key facilitator for regional energy projects, Erdogan says

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