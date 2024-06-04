Эрдоган: Турция продолжает служить ключевым посредником для энергетических проектов в регионе

Турция продолжает служить ключевым посредником для энергетических проектов в регионе благодаря своему уникальному расположению между Востоком и Западом и растущим внутренним рынкам энергоносителей.

Турция продолжает служить ключевым посредником для энергетических проектов в регионе благодаря своему уникальному расположению между Востоком и Западом и растущим внутренним рынкам энергоносителей.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к участникам церемонии открытия Бакинской энергетической недели, которое зачитал министр энергетики и природных ресурсов страны Алпарслан Байрактар.

"Укрепляя региональное сотрудничество и уделяя первостепенное внимание энергетической безопасности, мы сможем создать устойчивый и динамичный энергетический ландшафт, который принесет пользу нынешнему и будущим поколениям", - говорится в обращении.

Эрдогана подчеркнул, что Турция добилась значительных успехов в укреплении своей энергетической безопасности: "Наш национальный долгосрочный энергетический план демонстрирует нашу приверженность к достижению цели "чистого нуля" к 2053 году".