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Эрдоган: Турция не имеет проблем с закупками газа

Эрдоган: Турция не имеет проблем с закупками газа Сегодня страны Европы находятся в активном поиске новых источников газа, тогда как у Турции подобных проблем нет.
Энергетика
19 октября 2022 г. 15:19
Эрдоган: Турция не имеет проблем с закупками газа

Сегодня страны Европы находятся в активном поиске новых источников газа, тогда как у Турции подобных проблем нет.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития в среду в Анкаре.

По словам Эрдогана, в ходе последней встречи с российским президентом Владимиром Путиным, они пришли к единому мнению по газовому вопросу.

"Путин и сам сказал, что Европа может покупать газ через Турцию", - сказал президент, отметив, что на территории Турции будет создан международный газовый хаб для поставок российского голубого топлива в Европу. По словам Эрдогана, центр планируется сoздать в кратчайшие срoки, наибoлее подходящим местoм дня него является райoн Фракия в европейской части Турции.

Отметим, что с идеей создания в Турции крупнейшего в Европе газового хаба, куда можно перенаправить утраченный объем транзита через "Северный поток", президент РФ выступил на минувшей неделе на форуме "Российская энергетическая неделя".

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Версия на английском языке Erdogan: Turkiye has no problems with gas purchases

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