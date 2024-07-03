О нас

Эрдоган: Турция намерена предпринять серьезные шаги по строительству АЭС "Синоп" с РФ

Эрдоган: Турция намерена предпринять серьезные шаги по строительству АЭС "Синоп" с РФ Анкара намерена предпринять серьезные шаги по строительству АЭС в Синопе (Турция) с участием российской стороны.
Энергетика
3 июля 2024 г. 16:42
Эрдоган: Турция намерена предпринять серьезные шаги по строительству АЭС Синоп с РФ

Анкара намерена предпринять серьезные шаги по строительству АЭС в Синопе (Турция) с участием российской стороны.

Как передает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Астане.

"Анкара и Москва ведут переговоры относительно строительства АЭС "Синоп" в Турции. Полагаю, что мы можем предпринять серьезные шаги в данном направлении", - сказал турецкий лидер.

Он также отметил, что Турция желает, чтобы строящаяся в стране российско-турецкими усилиями АЭС "Аккую" была сдана в кратчайшие сроки.

АЭС "Аккую" - первая строящаяся атомная электростанция в Турции. Проект реализуется на основе межправительственного соглашения о сотрудничестве, подписанного между Российской Федерацией и Турцией 12 мая 2010 года.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Завтра в Баку ожидаются дождь и грозы
Завтра в Баку ожидаются дождь и грозы
2 июля 2024 г. 13:07
В регионах Азербайджана объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности
В регионах Азербайджана объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности
1 июля 2024 г. 15:09
В Иране завершилось голосование на выборах президента
В Иране завершилось голосование на выборах президента
29 июня 2024 г. 00:48
МЧС Кыргызстана: Из-за селей в стране с апреля этого года погибли 17 человек
МЧС Кыргызстана: Из-за селей в стране с апреля этого года погибли 17 человек
2 июля 2024 г. 11:22
В некоторых районах Азербайджана ожидаются ливни и град
В некоторых районах Азербайджана ожидаются ливни и град
1 июля 2024 г. 14:58
Жапаров: Кыргызстан стремится стать непостоянным членом Совбеза ООН
Жапаров: Кыргызстан стремится стать непостоянным членом Совбеза ООН
2 июля 2024 г. 11:33
В России при пожаре в общежитии погибли пять человек
В России при пожаре в общежитии погибли пять человек
29 июня 2024 г. 02:40
Путин проведет в Астане переговоры с Ильхамом Алиевым
Путин проведет в Астане переговоры с Ильхамом Алиевым
2 июля 2024 г. 18:30
В Азербайджане изменена стоимость проезда в общественном транспорте
В Азербайджане изменена стоимость проезда в общественном транспорте
30 июня 2024 г. 21:17
ЮНЕСКО: Деградация почв несет риски для человеческой жизни
ЮНЕСКО: Деградация почв несет риски для человеческой жизни
2 июля 2024 г. 05:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi