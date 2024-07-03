Эрдоган: Турция намерена предпринять серьезные шаги по строительству АЭС "Синоп" с РФ

Анкара намерена предпринять серьезные шаги по строительству АЭС в Синопе (Турция) с участием российской стороны.

Анкара намерена предпринять серьезные шаги по строительству АЭС в Синопе (Турция) с участием российской стороны.

Как передает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Астане.

"Анкара и Москва ведут переговоры относительно строительства АЭС "Синоп" в Турции. Полагаю, что мы можем предпринять серьезные шаги в данном направлении", - сказал турецкий лидер.

Он также отметил, что Турция желает, чтобы строящаяся в стране российско-турецкими усилиями АЭС "Аккую" была сдана в кратчайшие сроки.

АЭС "Аккую" - первая строящаяся атомная электростанция в Турции. Проект реализуется на основе межправительственного соглашения о сотрудничестве, подписанного между Российской Федерацией и Турцией 12 мая 2010 года.