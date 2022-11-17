Эрдоган: Турция может начать экспорт энергии после появления в стране двух АЭС

Лидеры Турции и России обсудили вопрос строительства атомной электростанции (АЭС) в турецком Синопе. После ввода в эксплуатацию этой станции Анкара сможет начать экспорт энергии.

Лидеры Турции и России обсудили вопрос строительства атомной электростанции (АЭС) в турецком Синопе. После ввода в эксплуатацию этой станции Анкара сможет начать экспорт энергии.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Когда будет решен и этот вопрос, проблема энергии для Турции в принципе отпадет, и мы с легкостью сможем приступить к экспорту электроэнергии", - подчеркнул Эрдоган, выразив надежду на то, что в Синопе будет построена АЭС с четырьмя реакторами.

Турецкий лидер не исключает, что она по мощности превзойдет первую АЭС "Аккую", которая строится в Мерсине (Турция) в рамках межправительственного соглашения между двумя странами. После его запуска в течение ближайших 2-3 лет энергобезопасность Турции укрепится.