Эрдоган: Турция предложила России пополам оплатить "Турецкий поток"

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Турция предложила России пополам поделить затраты на прокладку газопровода "Турецкий поток".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу Huberturk.

"Мы сообщили (российской стороне - ред.), что никаких проблем с проектом "Турецкий поток" нет. Единственное, мы предложили разделить пополам расходы на прокладку части трубопровода, которая будет на нашей территории", - заявил Эрдоган.

По его словам, Турция будет оплачивать 50% затрат после того, как "Турецкий поток" пойдет по территории страны.