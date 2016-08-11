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    Эрдоган: Турция предложила России пополам оплатить "Турецкий поток"

    Турция будет оплачивать 50% затрат после того, как Турецкий поток пойдет по территории страны

    Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Турция предложила России пополам поделить затраты на прокладку газопровода "Турецкий поток".

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу Huberturk.

    "Мы сообщили (российской стороне - ред.), что никаких проблем с проектом "Турецкий поток" нет. Единственное, мы предложили разделить пополам расходы на прокладку части трубопровода, которая будет на нашей территории", - заявил Эрдоган.

    По его словам, Турция будет оплачивать 50% затрат после того, как "Турецкий поток" пойдет по территории страны.

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