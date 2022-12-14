Эрдоган: Турция готова к сотрудничеству с Туркменистаном и Азербайджаном на Каспии

Турция готова к сотрудничеству с Туркменистаном и Азербайджаном в вопросе разработки нефтегазового месторождения "Достлуг" в Каспийском море.

Турция готова к сотрудничеству с Туркменистаном и Азербайджаном в вопросе разработки нефтегазового месторождения "Достлуг" в Каспийском море.

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, обращаясь к участникам трехстороннего саммита Азербайджан- Турция-Туркменистан.

Турецкий лидер затронул тему сотрудничества в энергетической сфере. "Необходимо уже начать работы по поставкам туркменского газа на западные рынки", - сказал Эрдоган.

Кроме того, Анкара готова обсуждать с Туркменистаном и Азербайджаном тему импорта электроэнергии в Турцию, продолжил он.

Турецкий лидер подчеркнул также значимость развития транспортных коридоров, в том числе Lapis-Lazuli, как фактора вклада в региональную безопасность.