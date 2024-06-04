Эрдоган: Турция готова оказать содействие Азербайджану в проведении СОР29

Турция поздравляет Азербайджан с председательством на СОР29 и готова оказать любое содействие в проведении данного мероприятия в Баку.

Турция готова оказать любое содействие Азербайджану в проведении СОР29 в Баку.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к участникам церемонии открытия Бакинской энергетической недели, которое зачитал министр энергетики и природных ресурсов страны Алпарслан Байрактар.

Турецкий лидер поздравил Азербайджан с председательством на СОР29 в этом году.

"Турция готова оказать любое содействие Азербайджану в проведении данного мероприятия", - говорится в обращении.

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP 29) пройдет в Баку в ноябре этого года. Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря 2023 года. В рамках мероприятия столица Азербайджана примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.