Эрдоган: Проект газопровода Ыгдыр-Нахчыван будет способствовать энергетической безопасности Европы

Проект газопровода Ыгдыр-Нахчыван углубит наше партнерство с Азербайджаном в сфере энергетики, а также будет способствовать энергетической безопасности Европы.

Проект газопровода Ыгдыр-Нахчыван углубит наше партнерство с Азербайджаном в сфере энергетики, а также будет способствовать энергетической безопасности Европы.

Как сообщает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 25 сентября во время заявления для прессы после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Наряду с проектом железной дороги Карс-Нахчыван, недавно были подписаны соглашения по строительству жилых зданий и [поставкам] электроэнергии. Таким образом, мы еще раз продемонстрировали наше желание развивать наши отношения в сферах транспорта, логистики и энергетики", - добавил президент Турции.