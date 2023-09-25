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Эрдоган: Проект газопровода Ыгдыр-Нахчыван будет способствовать энергетической безопасности Европы

Эрдоган: Проект газопровода Ыгдыр-Нахчыван будет способствовать энергетической безопасности Европы Проект газопровода Ыгдыр-Нахчыван углубит наше партнерство с Азербайджаном в сфере энергетики, а также будет способствовать энергетической безопасности Европы.
Энергетика
25 сентября 2023 г. 18:38
Эрдоган: Проект газопровода Ыгдыр-Нахчыван будет способствовать энергетической безопасности Европы

Проект газопровода Ыгдыр-Нахчыван углубит наше партнерство с Азербайджаном в сфере энергетики, а также будет способствовать энергетической безопасности Европы.

Как сообщает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 25 сентября во время заявления для прессы после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Наряду с проектом железной дороги Карс-Нахчыван, недавно были подписаны соглашения по строительству жилых зданий и [поставкам] электроэнергии. Таким образом, мы еще раз продемонстрировали наше желание развивать наши отношения в сферах транспорта, логистики и энергетики", - добавил президент Турции.

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