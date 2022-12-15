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Эрдоган: Принято решение организовать встречу министров энергетики Турции, Азербайджана и Туркменистана

Эрдоган: Принято решение организовать встречу министров энергетики Турции, Азербайджана и Туркменистана На трехстороннем саммите в туркменской Авазе было принято решение организовать встречу министров энергетики Турции, Азербайджана и Туркменистана для детального обсуждения путей сотрудничества.
Энергетика
15 декабря 2022 г. 14:43
Эрдоган: Принято решение организовать встречу министров энергетики Турции, Азербайджана и Туркменистана

На трехстороннем саммите в туркменской Авазе было принято решение организовать встречу министров энергетики Турции, Азербайджана и Туркменистана для детального обсуждения путей сотрудничества.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с турецкими журналистами, освещавшими трехсторонний саммит Турция-Туркменистан-Азербайджан в Авазе.

«Я дал поручение министру энергетики Турции в течении месяца достичь результата по итогам обсуждения с коллегами из Азербайджана и Туркменистана. По итогам этих решений, мы вновь обсудим эту тему. В начале 2023 года президент Туркменистана планирует совершить официальный визит в Турцию. Надеюсь, что именно тогда мы поставим точку в этом вопросе», - отметил Эрдоган.

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Версия на английском языке Baku, Ankara, Ashgabat to discuss transportation of Turkmen gas to Turkiye via Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Türkmən qazının Azərbaycandan Türkiyəyə nəqli üçün enerji nazirlərinin görüşü hazırlanır

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