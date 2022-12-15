Эрдоган: Принято решение организовать встречу министров энергетики Турции, Азербайджана и Туркменистана

На трехстороннем саммите в туркменской Авазе было принято решение организовать встречу министров энергетики Турции, Азербайджана и Туркменистана для детального обсуждения путей сотрудничества.

На трехстороннем саммите в туркменской Авазе было принято решение организовать встречу министров энергетики Турции, Азербайджана и Туркменистана для детального обсуждения путей сотрудничества.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с турецкими журналистами, освещавшими трехсторонний саммит Турция-Туркменистан-Азербайджан в Авазе.

«Я дал поручение министру энергетики Турции в течении месяца достичь результата по итогам обсуждения с коллегами из Азербайджана и Туркменистана. По итогам этих решений, мы вновь обсудим эту тему. В начале 2023 года президент Туркменистана планирует совершить официальный визит в Турцию. Надеюсь, что именно тогда мы поставим точку в этом вопросе», - отметил Эрдоган.