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Эрдоган пообещал обнародовать новые данные по газовому месторождению

Эрдоган пообещал обнародовать новые данные по газовому месторождению Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал обнародовать в понедельник новые данные по газовому месторождению в Черном море, передает Report со ссылкой на турецкие СМИ.
Энергетика
24 декабря 2022 г. 15:52
Эрдоган пообещал обнародовать новые данные по газовому месторождению

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал обнародовать в понедельник новые данные по газовому месторождению в Черном море, передает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

"Мы работаем день и ночь, чтобы подключить газ, обнаруженный нами в Черном море, к нашей национальной системе. В понедельник мы поделимся с нашей нацией новыми хорошими, интересными новостями по этому вопросу", - сказал Эрдоган, выступая в Эрзуруме.

Турецкий лидер также пообещал, что у правительства будут "хорошие новости" для народа "после того, как будет введен в эксплуатацию черноморский газ".

Ранее газета Sabah писала, что Турция вложит почти 10 млрд долларов в проект добычи и транспортировки 540 млрд кубометров газа с месторождения "Сакарья" в Черном море. По планам, первый газ с месторождения должен поступить в Турцию в 2023 году. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез также сообщал, что расчетная стоимость обнаруженного в Черном море газа составляет 400 млрд долларов.

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