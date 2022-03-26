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Эрдоган обсудит поставки в Турцию израильского газа

Эрдоган обсудит поставки в Турцию израильского газа Поставки в Турцию природного газа, добываемого Израилем в Средиземном море, станут предметом обсуждения на фоне попытки восстановить отношения в ходе готовящегося визита в страну премьер-министра Израиля Нафтали Беннета.
Энергетика
26 марта 2022 г. 04:12
Эрдоган обсудит поставки в Турцию израильского газа

Поставки в Турцию природного газа, добываемого Израилем в Средиземном море, станут предметом обсуждения на фоне попытки восстановить отношения в ходе готовящегося визита в страну премьер-министра Израиля Нафтали Беннета.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, Анкара готова к сотрудничеству с Израилем в энергетическом секторе. При этом Эрдоган не исключил, что израильский газ может поставляться не только на внутренний рынок Турции, но и в Европу.

Напомним, что поставки израильского газа в Европу через территорию Турцию обсуждаются с 2016 года. Однако для этого нужно полностью нормализовать отношения между двумя государствами, которые обострились в 2010 году после убийства израильскими морпехами турецких активистов, поддерживавших Палестину.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan İsrailin baş naziri ilə Türkiyəyə qaz tədarükünü müzakirə edəcək

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