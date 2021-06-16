О нас
Report Georgia
Аудио новости

Эрдоган: Нас радует инвестиции в Турции азербайджанских компаний во главе с SOCAR

Эрдоган: Нас радует инвестиции в Турции азербайджанских компаний во главе с SOCAR "В последнее время мы предприняли важные шаги в двусторонней торговле. 1 марта 2021 года вступило в силу Преференциальное торговое соглашение. Шаг за шагом мы приближаемся к цели, направленной на доведение нашего торгового оборота в 2023 году до 15 миллиа
Энергетика
16 июня 2021 г. 02:05
Эрдоган: Нас радует инвестиции в Турции азербайджанских компаний во главе с SOCAR
Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев

"В последнее время мы предприняли важные шаги в двусторонней торговле. 1 марта 2021 года вступило в силу Преференциальное торговое соглашение. Шаг за шагом мы приближаемся к цели, направленной на доведение нашего торгового оборота в 2023 году до 15 миллиардов долларов".

Как передает Report, об этом сказал Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, выступая с заявлениями для прессы после подписания Шушинской декларации.

"Многие наши компании во главе с “Тюркие Петроллары” вложили крупные инвестиции в Азербайджане. Одновременно нас радует инвестиции в Турции азербайджанских компаний во главе с SOCAR. Мы обсудили с моим братом вопрос вложения инвестиций не только в Турции, но и при необходимости инвестирования SOCAR и “Тюркие Петроллары” третьих стран. Иншаллах, мы работаем и будем работать над этим", - отметил Эрдоган.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: SOCAR başda olmaqla, Azərbaycan şirkətlərinin Türkiyədəki sərmayələri bizi məmnun edir

Самое читаемое

Состоялись похороны отца Александра - ОБНОВЛЕНО
ФотоСостоялись похороны отца Александра - ОБНОВЛЕНО
13 июня 2021 г. 14:06
AZAL о правилах въезда в Азербайджан
AZAL о правилах въезда в Азербайджан
11 июня 2021 г. 16:25
Создается совместная украино-азербайджанская медиа-платформа
ФотоСоздается совместная украино-азербайджанская медиа-платформа
11 июня 2021 г. 12:12
В Киеве подвели итоги конкурса эссе о Гейдаре Алиеве - ВИДЕО
ФотоВ Киеве подвели итоги конкурса эссе о Гейдаре Алиеве - ВИДЕО
14 июня 2021 г. 19:48
Птица стала причиной задержки рейса Баку-Анталья
Птица стала причиной задержки рейса Баку-Анталья
12 июня 2021 г. 09:57
Скончался архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр
Скончался архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр
10 июня 2021 г. 23:01
Эксперт: Спецслужбы РФ должны открыть уголовные дела за пропаганду террористов
Эксперт: Спецслужбы РФ должны открыть уголовные дела за пропаганду террористов
12 июня 2021 г. 11:39
“Агдамский прорыв” Алиева: Армения выдала Азербайджану карты минных полей
“Агдамский прорыв” Алиева: Армения выдала Азербайджану карты минных полей
12 июня 2021 г. 19:10
Посол России: Очень высоко оцениваем то, что сделал Азербайджан в ООН - ИНТЕРВЬЮ
ФотоПосол России: Очень высоко оцениваем то, что сделал Азербайджан в ООН - ИНТЕРВЬЮ
11 июня 2021 г. 13:05
Зять Али Гасанова уволен из органов внутренних дел - ЭКСКЛЮЗИВ
Зять Али Гасанова уволен из органов внутренних дел - ЭКСКЛЮЗИВ
9 июня 2021 г. 09:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi