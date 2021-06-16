Эрдоган: Нас радует инвестиции в Турции азербайджанских компаний во главе с SOCAR

"В последнее время мы предприняли важные шаги в двусторонней торговле. 1 марта 2021 года вступило в силу Преференциальное торговое соглашение. Шаг за шагом мы приближаемся к цели, направленной на доведение нашего торгового оборота в 2023 году до 15 миллиа

"В последнее время мы предприняли важные шаги в двусторонней торговле. 1 марта 2021 года вступило в силу Преференциальное торговое соглашение. Шаг за шагом мы приближаемся к цели, направленной на доведение нашего торгового оборота в 2023 году до 15 миллиардов долларов".

Как передает Report, об этом сказал Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, выступая с заявлениями для прессы после подписания Шушинской декларации.

"Многие наши компании во главе с “Тюркие Петроллары” вложили крупные инвестиции в Азербайджане. Одновременно нас радует инвестиции в Турции азербайджанских компаний во главе с SOCAR. Мы обсудили с моим братом вопрос вложения инвестиций не только в Турции, но и при необходимости инвестирования SOCAR и “Тюркие Петроллары” третьих стран. Иншаллах, мы работаем и будем работать над этим", - отметил Эрдоган.